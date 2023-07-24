В Минобороны России сообщили об отражении 11 украинских атак за сутки

Враг пытался наступать на Донецком и Краснолиманском направлении.

© Видео: Минобороны России © Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщает об отражении 11 украинских атак за сутки. Об этом рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«В течение суток вооруженные силы Украины предпринимали попытки наступательных действий на Донецком и Краснолиманском направлениях», - сказал он на брифинге.

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск отразили шесть атак противника. Суточные потери украинской стороны в живой силе превысили 160 человек. Уничтожены несколько единиц военной техники, включая поставляемую западными странами. Так, противник не досчитался одной польской САУ Krab и буксируемой британской гаубицы FH70.

На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» отразили пять атак противника. Суточные потери украинской стороны составили до 195 человек. Помимо живой силы, уничтожены несколько единиц украинской военной техники.

Ранее сообщалось, что огнеметчики уничтожили опорный пункт противника на Краснолиманском направлении. Кадры боевой работы российских военнослужащих опубликовало Министерство обороны РФ.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.