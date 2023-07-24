Экс-военкома Одесской области Борисова задержали в Киеве

Сотрудники ГБР будут просить суд арестовать его.

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Экс-военкома Одесской области Евгения Борисова, который подозревается в незаконном обогащении, удалось задержать в Киеве. Об этом говорится в Telegram-канале офиса генпрокурора Украины.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявлял, что военком может быть виновен в злоупотреблении служебным положением, в незаконном обогащении и нарушении порядка несения военной службы.

Как утончили в офисе генпрокурора, на его поиски у правоохранителей ушло два дня.

«В результате комплексных оперативно-следственных мероприятий он был обнаружен и задержан в Киеве», - говорится в сообщении.

Было добавлено, что с учетом попытки Борисова сбежать от правосудия, сотрудники ГБР (Государственного бюро расследований) обратятся в суд с просьбой арестовать его.