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Психолог Власова перечислила признаки пищевой зависимости

Ирина Елагина
04:06 23.07.2023
По мнению эксперта, есть три ключевых признака пищевой зависимости - неконтролируемого отношения людей к приему пищи.
Психолог Власова перечислила признаки пищевой зависимости
© Фото: Stocktake imageBROKER.com Globallookpress
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Отношение к еде как к особой ценности, эмоциональная зависимость от приема или отказа от приема пищи и неспособность контролировать чувство голода - по наличию этих признаков можно судить о формировании у человека пищевой зависимости. Об этом кандидат психологических наук, доцент факультета «Юридическая психология» МГППУ Наталия Власова рассказала RT.

«Можно выделить три основных признака, на основании которых следует судить о формировании зависимого пищевого поведения: сверхценное отношение к еде, зависимость эмоционального реагирования на принятие или отказ от пищи, утрата осознанности чувства голода», - пояснила эксперт.

Психолог считает, что человек может избавиться от пищевой зависимости волевым усилием. Для этого нужно разобраться в причинах «особого» отношения к еде, понять, например, с чем связано желание сбросить вес и как использовать диету в качестве способа нормализации питания.

«Если на все эти вопросы у человека есть адекватные ответы, то в этом случае можно понять, что он способен контролировать свое пищевое поведение и, скорее всего, выберет наиболее гармоничную форму достижения желаемого результата», - считает эксперт.

По мнению психолога, крайне важно не закрывать глаза на проблему пищевой зависимости: она довольно быстро может трансформироваться в сверхценное отношение к пище. Сейчас, как подчеркнула эксперт, разработано немало практических методов коррекции пищевой зависимости и решать эту проблему следует сообща с психологом.

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