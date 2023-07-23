Армия Армия Армия

В МО РФ рассказали о четырех попытках атаки ВСУ на Красно-Лиманском направлении

10:26 23.07.2023
Враг был остановлен огнем артиллерии российской группировки войск «Центр».
© Видео: Минобороны России © Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда
Читайте нас на:

Украинские войска предприняли четыре попытки атаки позиций ВС РФ на Красно-Лиманском направлении. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.

«На Сватовском направлении при использовании комплекса разведки "Ирония" вскрыто перемещение штурмовых групп на боевых бронированных машинах 25-ой воздушной десантной бригады ВСУ», - сказал Савчук

Как отметили в российском оборонном ведомстве, в результате нанесения ракетного удара экипажами армейской авиации российских войск уничтожены боевая бронированная машина и до 10 человек личного состава.

«На Красно-Лиманском направлении подразделения 63-й и 67 механизированных бригад украинских войск при поддержке техники предприняли четыре попытки атаки позиций российских войск», - сообщил Савчук.

Огнем артиллерии группировки войск «Центр» враг был остановлен и понес существенные потери в личном составе и техники, отметили в МО РФ.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что в течение суток враг предпринял безуспешные попытки наступления на четырех направлениях. Попытки наступления украинских войск осуществлялись на Донецком, Красно-Лиманском, Южно-Донецком и Запорожском направлениях.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
11:01 В стране и мире
МО РФ: на Запорожском направлении уничтожены семь «Леопардов» и 10 «Брэдли»
09:43 В стране и мире
Видео
Опубликованы кадры с места взрыва гранаты в Подмосковье
08:24 В стране и мире
Видео
Жесткая разборка по-сахалински: неизвестные устроили массовую разборку в Долинске
01:34 В стране и мире
В Одессе прогремели мощные взрывы
19:12 В стране и мире
Видео
В Москве люди несут цветы к стихийному мемориалу в память о погибшем военкоре Журавлеве
Популярное
New York Post: Байден заявлял в 1991 году, что не доживет до 2020-го
Видео
Погода помешала Путину посетить Североморск
Видео
Пострадавшую при теракте на Крымском мосту девочку доставили в Москву
Видео
Путин рассказал, как «ругался» с главой Минтранса Савельевым из-за западных самолетов
Видео
В МО РФ сообщили об ударе возмездия по объектам в районе Одессы
Видео
Большой десантный корабль ВМФ РФ возобновил работу на Керченской переправе
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.