В МО РФ рассказали о четырех попытках атаки ВСУ на Красно-Лиманском направлении

© Видео: Минобороны России © Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда

Украинские войска предприняли четыре попытки атаки позиций ВС РФ на Красно-Лиманском направлении. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.

«На Сватовском направлении при использовании комплекса разведки "Ирония" вскрыто перемещение штурмовых групп на боевых бронированных машинах 25-ой воздушной десантной бригады ВСУ», - сказал Савчук

Как отметили в российском оборонном ведомстве, в результате нанесения ракетного удара экипажами армейской авиации российских войск уничтожены боевая бронированная машина и до 10 человек личного состава.

«На Красно-Лиманском направлении подразделения 63-й и 67 механизированных бригад украинских войск при поддержке техники предприняли четыре попытки атаки позиций российских войск», - сообщил Савчук.

Огнем артиллерии группировки войск «Центр» враг был остановлен и понес существенные потери в личном составе и техники, отметили в МО РФ.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что в течение суток враг предпринял безуспешные попытки наступления на четырех направлениях. Попытки наступления украинских войск осуществлялись на Донецком, Красно-Лиманском, Южно-Донецком и Запорожском направлениях.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.