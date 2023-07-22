Командир взвода «Терек» рассказал об отличии РСЗО «Торнадо-Г» от предшественника

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Реактивная система залпового огня «Торнадо-Г» имеет автоматизированную систему управления навигацией. С ее помощью можно производить наведение из кабины боевой машины. Командир взвода с позывным «Терек» рассказал об особенностях данной РСЗО и отличии ее от системы-предшественика «Град».

«У "Торнадо-Г" появились специальные снаряды, которые могут стрелять до 40 километров дальности. Также стоит автоматизированная система управления навигационной аппаратуры, с помощью которой можно наводиться из кабины с помощью компьютера», - сообщил он «Звезде».

Экипажи РСЗО «Торнадо-Г» в зоне спецоперации выпустили по украинским позициями управляемые ракеты и уничтожили живую силу противника.