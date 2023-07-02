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Воздушную тревогу объявили в шести областях Украины, следует из данных онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Предупреждение действует в Киевской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской областях, а также на подконтрольных Киеву территориях Херсонской, Запорожской областей и ЛНР.

О взрывах в Николаевской области сообщил Telegram-канал издания «Зеркало недели».

Накануне Минобороны России сообщило о том, что российские войска поразили хранилище топлива для техники группировки украинских войск в районе Запорожья. Кроме того, Вооруженные силы РФ нанесли групповой удар по пунктам управления группы «Донецк».