Борьба за выживание: как проблема нехватки питьевой воды может подтолкнуть мир к новой войне

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Метеорологи прогнозируют, что ближайшие месяцы принесут Европе редчайшее природное бедствие - сильнейшую за сотни лет засуху. Уже сейчас южные страны Старого Света вводят срочные меры по экономии воды. Самая драматичная ситуация - в испанской Каталонии. Там природные водоемы заполнены всего на треть, а искусственные резервуары почти пусты.

Беспрецедентная ситуация и во Франции: в некоторых департаментах на юге страны запретили поливать сады, парки, наполнять бассейны. Великобритания вводит ограничения на использование любой воды, даже технической. Британцы не строили новые водохранилища с 1991 года и теперь называют это катастрофической ошибкой. США в июне тоже поразила сильная засуха, два самых крупных хранилища пресной воды в стране обмелели.

И на таком фоне все громче звучат разговоры о том, что следующая глобальная война будет не за нефть или газ, а за воду. За пресную питьевую воду и за воду для орошения. На днях в Москве прошел седьмой Всероссийский водный конгресс, и там всерьез обсуждалось, что войны за воду - наша будущая реальность, к которой нужно готовиться уже сейчас. А западные аналитические центры пишут, что в мире есть несколько мест, где такие войны за воду видятся особенно реальными. Это бассейны мировых рек, и те страны, где сосредоточены крупнейшие запасы пресной воды, а это в том числе и Россия.

Кроме того, в Казахстане призвали возродить грандиозный советский проект переброски воды из Сибири на юг, в Среднюю Азию. Причина все та же - острая нехватка в регионе водных ресурсов.

О том, как Европа и США уже столкнулись с проблемой нехватки питьевой воды, и какие прогнозы делают эксперты в отношении главного природного ресурса Земли на ближайшие 30 лет - смотрите в сюжете Станислава Иващенко в программе «Главное с Ольгой Беловой».