Корреспондент «Звезды» из кабины «Торнадо-Г» увидела пуски ракет по противнику

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После наведения «Торнадо-Г» выпустил реактивные снаряды, накрыв живую силу украинских боевиков. Затем боевая машина быстро покинула позицию и отправилась в укрытие, чтобы не попасть под ответный удар.

Ранее водитель-заряжающий РСЗО «Торнадо-Г» с позывным «Большой» рассказал «Звезде», что всегда здоровается с машиной особым приветствием. Боец отметил, что перед выездом он осматривает машину, общаясь с ней, «как с живым организмом».