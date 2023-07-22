Корреспондент «Звезды» из кабины «Торнадо-Г» увидела пуски ракет по противнику
Боевая машина «Торнадо-Г» полностью автоматизирована и является усовершенствованной версией «Града».
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
Корреспондент «Звезды» выехала вместе с расчетом «Торнадо-Г» на боевое задание в зоне проведения спецоперации.
«"Торнадо-Г" - это усовершенствованная версия РСЗО "Град". Пока идет подготовка и наведение, но скоро будет дана команда на выстрел», - рассказала корреспондент Наталья Панталева из кабины машины реактивной артиллерии.
Корреспондент добавила, что боевая машина полностью автоматизирована в отличие от РСЗО «Град». В ожидании, пока наводчик прицелится, она сообщила, что «Торнадо-Г» готовится выпускать осколочно-фугасные снаряды по противнику.
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