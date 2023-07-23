Появились кадры с судьей FIDE Видякиным, избитым шахматной доской в Петербурге

Спортивный арбитр получил увечья в шахматном клубе «Петровская ладья» и оказался в больнице с оторванным ухом и травмой головы.

© Видео: mypiter24 ВКонтакте © Фото: mypiter24 ВКонтакте

Шахматный арбитр Сергей Видякин потерял много крови в результате ударов шахматной доской в шахматном клубе «Петровская ладья» в Санкт-Петербурге 20 июля. Подробности инцидента сообщили в группе Питер Live ВКонтакте.

По данным сообщества, судью жестоко избили шахматной доской. На фотографиях видно, что мужчина потерял много крови, его лицо и голова перевязаны бинтом, у стены прислонена окровавленная шахматная доска.

По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, инцидент произошел 20 июля при невыясненных пока обстоятельствах. Среди ночи директор шахматного клуба «Петровская ладья» вызвал скорую для оказания медпомощи шахматному судье Видякину, который получил различные травмы, в том числе разрыв мочки уха.

«В полицию поступил сигнал о том, что ночью 20 июля мужчину госпитализировали по скорой из шахматного клуба на Чайковского. У него множественные травмы головы и туловища, в том числе и резаные. Произошла частичная ампутация правой ушной раковины», - приводит агентство слова источника.

Потерпевший не смог пояснить, при каких обстоятельствах он получил травмы.

«Он говорит, что ничего не помнит из событий той ночи, пояснений никаких не дает», - добавил собеседник агентства.

По данным сайта FIDE, Видякин 1958 года рождения имеет лицензию национального арбитра и тренера по шахматам, занимается судейством чемпионатов Петербурга.