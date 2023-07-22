Движение поездов в Красногвардейском районе Крыма возобновлено
Его приостанавливали в целях безопасности, как сообщил глава Крыма Аксенов.
© Фото: Petrov Sergey, news.ru, GlobalLookPress
В Красногвардейском районе Крыма возобновили движение поездов. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
«Возобновлено железнодорожное сообщение в Красногвардейском районе, ограниченное сегодня в целях безопасности», - пишет он в своем Telegram-канале.
Министр транспорта Николай Лукашенко также написал в своем Telegram-канале, что отставание в расписании поездов составляет около 2-3 часов. Он заверил, что в течение ближайших нескольких часов движение по графику восстановят.
Ранее сообщалось о временной приостановке движения по Крымскому мосту. Оперштаб призвал находящихся на мосту сохранять спокойствие.