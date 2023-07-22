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Артиллеристы ЮВО оказали всестороннюю поддержку обороне на Донецком направлении

Максим Низкодубов
13:05 22.07.2023
Вместе с расчетом «МСТА-Б» работает пункт управления огнем, где постоянно ведется контроль обстановки с помощью беспилотников.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Первый выстрел буксируемой гаубицы МСТА-Б - пристрелочный. Затем корректировка с воздуха. Перезарядка, повторное наведение на цель и снова - удар по лагерю противника. Бронетехнику и опорные пункты, огневые позиции и места хранения боеприпасов украинских боевиков ровняют с землей наши артиллеристы.

«Командир орудия дает тебе установки прицела угломера. Ты проводишь корректировки и выравниваешь по уровню. Полет снаряда зависит от панорамы. Куда подать снаряд - тоже зависит от панорамы», - рассказал старший наводчик гаубицы «МСТА-Б» с позывным «Кок».

Попытки ВСУ прорвать оборону на Донецком направлении военнослужащие Южного военного округа пресекают плотным артиллерийским огнем. Здесь, на одном из самых напряженных участков боевых действий, залпы гаубичной батареи сливаются в непрерывную канонаду звуков.

Из-за небольших размеров и мобильности гаубиц 2А65, сменить огневую позицию и, тем самым, уйти от ответного удара со стороны противника артиллерийские расчеты способны за считанные минуты.

«До этого подбивали вооруженную технику, подбивали самоходные орудия. Также буксируемые орудия. Поддерживаем пехоту. У нас все слаженно, работаем довольно долго. Все знают свою задачу, выполняют ее», - рассказа командир орудия с позывным «Ми-6».

В это же время лесополосу неподалеку занимает с виду непримечательный ГАЗ-66. Эта машина - сердце всего дивизиона, центр управления огнем артиллерии.

Пункт управления огнем базируется всего в нескольких километрах от передовой. Именно поэтому особо тщательное внимание уделяется маскировке. Внутри идет постоянный мониторинг с помощью средств воздушной разведки. На экране отображается территория площадью сразу в нескольких десятков квадратных километров, где могут располагаться позиции неприятеля. Именно их в онлайн-режиме и отслеживают наши бойцы.

Полученные разведанные с беспилотников отсюда мгновенно передаются на огневые позиции. Работа артиллерийских батарей отслеживается и корректируется тоже здесь - связистами и командиром дивизиона. 

«Наши разведчики поднимают беспилотник. И уже передают картинку на пункт управления. Откуда мы уже можем наблюдать разрывы, засекать цели. И уже работать по ним», - рассказал связист пункта управления огнем дивизиона с позывным «Анубис».

Важность пункта управления огнем переоценить сложно, ведь это главное связующее звено между сухопутными подразделениями нашей армии. Именно поэтому от скорости работы расчета на местах, зависит результат боевых действий на целом направлении.

«Основная задача - это поддержка мотострелковых подразделений на передовой. Без них мы все равно никуда. А мы их опора. Весь дивизион работает как отлаженный механизм. Даже не надо много чего говорить. Достаточно контрольными фразами. Все понимают», - рассказал командир дивизиона с позывным «Дон»

Мобильность - важнейшая функция передвижного пункта. Сами бойцы признаются - противник постоянно пытается выследить их. Поэтому приходится менять позиции по нескольку раз в день. На свертывание, размаскировку и уход из опасного участка нашим военным требуется не больше 10 минут.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов

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