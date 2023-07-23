Начальник морской авиации Пахомов рассказал о разработке нового противолодочного самолета

Новый самолет не будет сверхзвуковым, но сможет выполнять задачи как на больших, так и малых скоростях.

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Начальник морской авиации ВМФ РФ Андрей Пахомов рассказал «Военной приемке», какие новые самолеты в ближайшее время поступят в распоряжение авиаторов. Сейчас МА работает на истребителях Су-30СМ. Однако вскоре в распоряжение данного рода войск поступят новые Су-30СМ2. Самолет обладает возможностью применять все виды доступного вооружения, что позволит более эффективно поражать цели. Помимо этого для морской авиации разрабатывается новый самолет, который заменит противолодочный Ил-38.

«Концепция разработана, схема полностью разработана, утверждена главнокомандующим Военно-морским флотом. Цели и задачи под эти воздушные суда все есть. Он будет не сверхзвуковым, будет летать и на малых скоростях и на больших. То есть, будет применяться как в ближней морской зоне, так и будет способен летать и в дальней морской зоне», - рассказал Пахомов.

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