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Начальник морской авиации РФ Пахомов рассказал об успехах подчиненных в зоне СВО

Алексей Курильченко
10:04 23.07.2023
В ходе спецоперации применяется тактика «многосферного удара», разработанная в Военном учебно-научном центре ВМФ РФ.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Морская авиация, как и другие силы Военно-морского рода России, принимают активное участие в специальной военной операции. В эфире программы «Военная приемка» начальник МА ВМФ Андрей Пахомов рассказал, какие задачи выполняют летчики в зоне СВО.

«Как и все видовые, родовые составляющие флот, морская авиация принимает активное участие в специальной военной операции. Мы применяем как штурмовую, истребительную, так и специальную авиацию - обеспечивает поисково-спасательные действия на воде и на суше», - рассказал Пахомов.

Ярким примером участия морской авиации могут послужить применения вооружения сил одновременно по суше, воде и воздуху. Так, в ходе одного вылета морская авиация успешно поразила беспилотник, катер и вертолет противника. В другом вылете была нанесен удар по самолет, катеру и наземной цели врага.

«Академией (Военный учебно-научный центр ВМФ РФ - Прим. ред.) были разработан, опробован - еще в Сирийской арабской республике - и применен в ходе СВО многосферный удар. Это применение (вооружения - Прим. ред.) как по воздушным, надводным, так и по наземным целям. В одном вылете два экипажа у нас выполнили поставленную задачу - каждый поразил по три цели. Экипажи уже получили государственные награды», - рассказал Пахомов.

Смотрите новый выпуск программы «Военная приемка. Морская авиация» на сайте телеканала «Звезда» и в приложении SMART.TV. Съемочная группа побывала в закрытых учебных центрах, музеях, и на взлетных полосах, чтобы узнать, на что способны летчики морской авиации.

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