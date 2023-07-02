Попали впросак: как несостоявшийся мятеж в России обрушил планы Запада

Общее разочарование усугубляется тем, что через две недели должен состояться саммит НАТО, на котором Альянс планировал чуть ли не объявить о своей победе над Россией в ходе украинского контрнаступления, но и тут планы Запада рухнули.

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На Западе неподдельный восторг вызывает все, что плохо для Москвы и России. На этой неделе они отошли от шока и разочарования, что военный переворот 24 июня не удался, и решили проанализировать, как же им быть дальше.

И основных мыслей тут несколько. Американцы, попавшие впросак с публикацией информации о том, что они, оказывается, заранее знали о готовящемся мятеже, пытаются делать невозмутимый вид, что они тут не причем и продолжают повторять мантры про помощь Киеву.

Британский истеблишмент оказался эмоциональней: экс-премьер Соединенного Королевства Лиз Трасс заявила, что такие возможности, как вооруженный мятеж в России, упускать нельзя. А глава британского МИДа отчитался, что Лондон разработал несколько сценариев на случай внутреннего взрыва в РФ и сожалеет, что они не пригодились.

Общее разочарование усугубляется тем, что через две недели в Вильнюсе должен состояться саммит НАТО, на котором Североатлантический блок планировал чуть ли не объявить о своей победе над Россией в ходе украинского контрнаступления, но и тут планы Запада рухнули.

Наступление захлебнулось, потери у Киева чудовищные, вся поставленная техника уничтожается, новых денег или снарядов у Европы нет, да еще с головой накрывают свои внутренние проблемы: инфляция, рост цен, протесты и беспорядки. Россия во всех сложных обстоятельствах выстояла, а вот Евросоюз находится на пределе своих возможностей.

О том, как страны коллективного Запада реагировали на неудачную попытку вооруженного мятежа в России, и с какими проблемами столкнулся Евросоюз на фоне помощи Киеву - смотрите в сюжете Алексея Самолетова для программы «Главное с Ольгой Беловой».