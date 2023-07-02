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Не допустить гражданской войны: как чествовали военных и силовиков, ставших на пути мятежников 24 июня

Виталий Акиньшин
18:15 02.07.2023
Президент России Владимир Путин обратился к подразделениям Минобороны, Росгвардии, ФСБ, МВД и ФСО на Соборной площади Кремля во вторник, 27 июня.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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На этой неделе ситуация вокруг попытки вооруженного мятежа окончательно успокоилась, и в этой истории были расставлены все точки. Военные и силовики, которые встали на пути мятежников 24 июня, фактически не допустили гражданской войны. Об этом заявил Владимир Путин, выступая перед частями и подразделениями, которые обеспечивали порядок и законность в стране в период кризиса.

В самый острый его момент президент и Верховный главнокомандующий лично обращался несколько раз ко всем гражданам страны, к военнослужащим, и, понятно, что в той стрессовой обстановке именно эти слова стали для всех мощным сдерживающим фактором. И вот уже на этой неделе, подводя черту всем этим событиям, российский лидер еще раз подчеркнул, что страна оказалась на пороге хаоса и смуты, но военнослужащие российской армии, сотрудники Росгвардии, ФСБ, МВД, ФСО, которые встали на пути у мятежников, уберегли страну от потрясений.

Место для такого обращения к силовикам и военным тоже было выбрано особое. Соборная площадь московского Кремля, которая не раз становилась свидетелем важнейших исторических событий. Глава государства еще раз поблагодарил всех собравшихся за верность присяге и отдельно обозначил, что вооруженный мятеж в любом случае был бы подавлен.

Также стало известно, что в ближайшее время будут приняты дополнительные меры по укреплению сил правопорядка. В частности, Росгвардия получит тяжелое вооружение, отсутствие которого могло стать проблемой, если бы дело дошло до прямого боестолкновения с мятежниками. У группы «Вагнер», в свою очередь, вся тяжелая техника будет изъята и передана обратно в Министерство обороны РФ. Бойцам, не поддавшимся на мятеж, предложено подписать контракт с российским оборонным ведомством или вернуться к гражданской жизни.

О том, как прошел прием военнослужащих и работников силовых структур на Соборной площади Кремля, и какие выводы были сделаны после пресечения попытки вооруженного мятежа 24 июня, смотрите в сюжете Виталия Акиньшина для программы «Главное с Ольгой Беловой».

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