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Глаголом жечь: расчеты «Градов» ударили по позициям украинских националистов агитснарядами

Дария Сенникова
Марина Крижановская
05:28 21.07.2023
Один агитационный снаряд содержит более тысячи листовок. В них - призывы добровольно сдаться в плен, что впоследствии сохранит жизнь.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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На Краснолиманском направлении расчеты «Град» ударили агитационными снарядами по позициям украинских боевиков. В них - призывы  сохранить себе жизнь и добровольно сдаться в плен.

Всего несколько секунд на наводку после развертывания. Промедление опасно, так как противник активен. Однако в этот раз его позиции атаковать будут, что называется, глаголом. В направляющих РСЗО «Град» - агитационные снаряды.

Особое внимание уделяется содержимому выпущенных снарядов. В них - листовки на украинском языке. Их показала корреспондент «Звезды» Дария Сенникова.

«Такие листовки оказываются на позициях ВСУ. В одном агитснаряде их - более тысячи. В них содержатся призывы добровольно сдаться в плен, что в последствии сохранит жизнь», - рассказала она.

Внешний вид листовок разработан военнослужащими Центрального военного округа. Там есть, например, напоминание украинским националистам, что техника, которой Запад их щедро снабжает, дорогого стоит. Особенно, когда попадет в прицел наших бойцов.

Взрыватели этих снарядов перед заряжанием в боевую машину регулируют так, чтобы они разорвались в воздухе над окопами противника, не причинив вреда. Артиллеристы постоянно доставляют противнику листовки. Тем, кто по ту сторону передовой, печатное слово дает шанс. В следующий раз его может и не быть.

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