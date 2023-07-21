Моряки РФ и КНР уничтожили плавающую мину и отразили атаку «врага» на учениях «Север.Взаимодействие - 2023»

ВМФ России и ВМС НОАК провели тренировки по уничтожению морской плавающей мины, опасной для судоходства.

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Российские и китайские моряки продолжают совершенствовать навыки взаимодействия, проводят тренировки по связи в рамках военно-морских учений «Север.Взаимодействие - 2023».

В акватории Японского моря боевые корабли ВМС России провели морской бой с кораблем условного противника. Моряки отработали стрельбу по надводной цели из артиллерийских установок Ак-100 и А-190 калибром 100 миллиметров. Артстрельбу из скорострельных зенитных установок корабли отряда провели во время тренировки по отражению атаки средств воздушного нападения «противника».

Военнослужащие ВМФ России и ВМС НОАК также тренировались уничтожать макет морской плавающей мины, которая представляет опасность для судоходства. Стрельбы проводились из крупнокалиберного пулемета с борта большого противолодочного корабля «Адмирал Трибуц». Также моряки России и Китая отразили атаку скоростной малоразмерной цели.

Военно-морские учения России и Китая «Север.Взаимодействие - 2023» проходят с 20 по 23 июля в акватории Японского моря. Основной их целью являются укрепление военно-морского сотрудничества между странами, а также поддержание стабильности и мира в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.