Блогер Блиновская приехала в Пресненский суд вся в черном

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Блогер и автор «Марафона желаний» Елена Блиновская, которой выдвинуты обвинения в неуплате налогов в особо крупном размере, прибыла в Пресненский суд.

Блиновская в черном платье длиной миди, черных туфлях с острым носом и солнцезащитных очках в оправе черного цвета прошла к зданию суда, отказавшись от каких-либо комментариев. Следствие просит продлить блогеру домашний арест.

Ранее суд арестовал 21 объект недвижимости блогера Блиновской в Ярославле, Москве и Московской области, в том числе квартиру в столице, а также два машино-места и коллекционные золотые монеты.