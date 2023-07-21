Завод по производству заводов: как в Заполяре собирают крупнейшие плавучие линии СПГ

Главная героиня сегодня - первая плавучая платформа, созданная под Мурманском. Ее длина - более 300 метров, ширина — 154 метра, а высота 114 метров.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Владимир Путин посетил первый в мире Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений, где создают линии сжижения газа для масштабного проекта «Арктик СПГ-2». И впечатлился увиденным. Подробнее расскажет Елена Сивонен.

«Это Белокаменка. Здесь находится центр строительства крупнотоннажных морских сооружений. Первый в мире и единственный в своем роде завод по серийному производству линий сжижения природного. К месту базирования они могут самостоятельно добраться по воде», - прокомментировала корреспондент.

После завода «Ямал СПГ» на вечной мерзлоте, «Артик СПГ-2» - второй завод «Новатэка», но первый плавучий. Его строили с 2017 года. Здесь, на площади в 600 гектаров, находятся два сухих дока и производственные цеха. Их больше сотни. Обойти все пешком невозможно. Президенту предлагают воспользоваться электрокаром.

Пояснение российскому лидеру дает председатель правления компании «Новатэк». Подробно обо всей технологической цепочке - от производства заготовок для металлоконструкций, до модулей, уже готовых для второй платформы проекта «Арктик СПГ-2».

И все же, главная героиня сегодня, что ясно даже по габаритам - эта, первая, плавучая платформа. Ее длина - более 300 метров, ширина — 154 метра, а высота 114 метров.

Каждый модуль внутри имеет свое назначение. Очищение газа, сжижение и закачка в хранилище, то есть, полный цикл – все происходит прямо на платформе. Ее производительность - 6,5 миллионов тонн в год.

«Применены самые инновационные решения. Это первый завод не только в России, именно таких масштабов, но и в мире. Потому что есть аналоги, но они гораздо меньше. Как по водоизмещению, так и по выработке», - заявил Алексей Коротов, директор по строительству оснований гравитационного типа.

Владимир Путин лично дает гудок для отправки к месту установки первой СПГ-линии проекта «Арктик СПГ-2».

Железобетонный корабль весом в 600 тысяч тонн, хотя и в сопровождении буксиров, но сам пройдет по воде 2000 километров. По Севморпути, на полуостров Гыдан, месторождение «Утреннее», запасы которого оценивают в миллиарды кубометров газа.

Проект - воплощение силы и мощи инженерии, опыта и навыков сотрудников. И они понимают значимость своего труда.

Проект «Арктик СПГ-2» только начинает свой большой нефтегазовый путь. Производство налажено. Несмотря на тотальные санкции, которые Запад обрушил на предприятие в самый разгар реализации проекта - ни одного дня простоя. Ни одного срыва сроков. Всего таких линий СПГ в рамках проекта «Арктик СПГ-2» будет три. И это лишь начало большой нефтегазовой флотилии.