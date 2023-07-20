Армия спецоперация Артиллеристы-десантники сожгли две БМП отступающего в тыл врага под Артемовском С помощью коптеров-разведчиков артиллеристы смогли провести корректировку огня и нанести точный удар по бронетехнике ВСУ. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Скоординированные действия артиллеристов-десантников и расчета беспилотных летательных аппаратов ВДВ позволили одним ударом уничтожить две БМП противника на южном фланге Артемовского направления. Минобороны России поделилось кадрами объективного контроля работы российской артиллерии. «В ходе ведения воздушной разведки с БПЛА коптерного типа обнаружили скопление живой силы противника и две единицы боевой машины пехоты. В составе расчета нанесли огневое поражение. В нашем деле главное - точность и скорость выполнения боевой задачи», - рассказал наводчик орудия Д-30 с позывным «Клен». На кадрах видно, что после первых выстрелов артиллеристы провели корректировку огня и поразили две боевые бронированные машины - бронетехника ВСУ пыталась уйти в тыл после высадки пехоты. Ранее сообщалось, что российская артиллерия накрыла полевой лагерь боевиков на Луганском направлении. Материал подготовили Ирина Елагина и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика