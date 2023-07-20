Саперы обезвредили найденный в городе в ЛНР неразорвавшийся боеприпас

Боеприпас с деформированным взрывателем мог сдетонировать в любой момент и ранить местных жителей.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

В одном из городов в Луганской Народной Республики (ЛНР) нашли опасный боеприпас. У него был деформирован взрыватель и в любой момент он мог сдетонировать. Комендатура обратилась к военным инженерам для его уничтожения.

Осколочно-фугасный артиллерийский неразорвавшийся снаряд вывезли подальше от населенного пункта. Там сапер аккуратно взял боеприпас и заложил его в воронку от взрыва. Снаряд уничтожили накладным зарядом: для этого проложили проводную линию и подключили подрывную машинку.

Параллельно этому процессу замкомандира части по боевой работе с позывным «Гром» провел занятия с военными инженерами. Главное - учится максимально безопасно выполнять свою работу.

«Между растяжками пять метров ставим три мины и получаем фронт перекрытия сто метров. Сто метров только тремя минами», - отметил на занятии инструктор.

Корреспондент «Звезды» Наталья Панталева провела день с саперами и познала тонкости их работы. Ей пришлось выкопать лунку для противопехотной мины. Это оказалось нелегко, так как земля тяжелая и верхний слой очень сухой, поэтому копать было сложно.