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МИД РФ заявил поверенному в делах Великобритании о недопустимости поддержки террористических акций Киева

Анастасия Бобылева
15:49 20.07.2023
Британской стороне также сообщили об ответной мере на враждебные действия Лондона.
МИД РФ заявил поверенному в делах Великобритании о недопустимости поддержки террористических акций Киева
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда
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Министерство иностранных дел России вызвал временного поверенного в делах Великобритании в Москве Тома Додда, где ему было заявлено о недопустимости поддержки террористических акций Киева. Информация об этом опубликована на сайте ведомства.

«20 июля в МИД России был вызван временный поверенный в делах Великобритании в России Т. Додд, которому было заявлено о недопустимости поддержки террористических акций киевского режима», - пишет МИД.

Британской стороне также сообщили, что в качестве ответной меры на враждебные действия Лондона сотрудники британских дипмиссий будут обязаны уведомлять российское дипломатическое ведомство о передвижениях по территории РФ.

Сотрудники британского посольства в Москве, за исключением посла, советника-посланника и заведующего консульским отделом, а также Генерального консульства в Екатеринбурге, за исключением генерального консула, должны будут отправлять уведомления о каждой поездке за пределы 120-километровой зоны свободного передвижения.

«Такой документ должен содержать информацию о сроках, цели, типе поездки, планируемых деловых контактах, сопровождающих лицах, виде транспорта, местах посещения и размещения, а также маршруте поездки», - говорится в сообщении МИД РФ.

Ранее в ведомстве прокомментировали новые санкции Великобритании против России. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что эти ограничения являются проявлением неприкрытого лицемерия.

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