В МИД РФ заявили, что завод Rheinmetall на Украине станет законной целью для России

Предполагается, что завод будет построен в западной части Украины.

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В МИД России заявили, что завод Rheinmetall, если его все же построят на Украине, станет законной целью для российских военных.

«Такой завод, если он будет построен, станет наряду с любимым другими объектами оборонного комплекса Украины законной военной целью для Вооруженных сил России», - заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Напомним, ранее, 10 июля, генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер сообщил о том, что в ближайшие 10 недель на Украине будет открыт завод компании.

Предполагается, что на заводе будут производиться танки и другая бронетехника. Также на заводе будут обучать украинцев обслуживанию этой техники.

Уточнялось, что завод предполагается открыть на западе Украины.