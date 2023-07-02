ПТРК «Корнет» прошил четыре авто подряд и поразил 50 целей за сутки в ходе СВО

Обучавшиеся работе с «Корнетом» специалисты рассказали своему учителю о своих достижениях в ходе проведения специальной военной операции.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Российский противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) «Корнет» продемонстрировал свою точность в ходе специальной военной операции. Он способен поразить полсотни целей за сутки. Об этом в эфире «Военной приемки» рассказал представитель АО «КБП» (холдинг «Высокоточные комплексы», ГК «Ростех») Игорь Жабин.

«Рассказывают, например, такие удивительные вещи, что в прошлом году был случай, когда один из наших выпускников за день поразил 50 целей из комплекса “Корнет” за один день», - заявил Жабин.

По словам представителя АО «КБП», его ученики, прошедшие курс подготовки на ПТРК «Корнет», сообщили и о других достижениях в ходе СВО. Некоторым из военнослужащих удавалось поражать цели на максимальной дальности стрельбы комплекса с использованием тепловизора - 8 тысяч метров. Кроме этого, Жабин рассказал о случае, когда ракета «Корнета» прошла насквозь четыре машины.

«Еще один интересный случай был, который рассказывали ученики. Когда они стреляли по скоплению машин, расположенных специально в укрытии, машины стояли одна за другой. Они стреляли и пробили сразу 4 машины подряд. Одним выстрелом прошла ракета», - заявил представитель АО «КБП».

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