Электронные визы для въезда в Россию введут с 1 августа

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С 1 августа в России будут действовать электронные визы. Новшеством смогут воспользоваться граждане 55 стран. Об этом стало известно в ходе совещания президента России Владимира Путина с правительством.

Как пояснила вице-премьер Татьяна Голикова, проект затронет граждан 55 стран.

«Мы предлагаем сохранить перечень из 52 стран, добавить в него еще три страны Вьетнам, Камбоджа и Мьянма и запустить электронный визы с 1 августа 2023 года. Все приемочные испытания проведены, мы к этой работе готовы», - рассказала Голикова.

Владимир Путин поддержал этот проект, отметив его значимость для людей.

«Хорошо. Спасибо, что вы раньше сроков это все делаете. Наверняка людям поможет», - отметил Путин.

Ранее сообщалось, что Россия еще в 2021 году планировала перейти на электронные визы, но процесс пришлось заморозить из-за пандемии. К проекту вернулись осенью прошлого года, чтобы облегчить визовый режим для граждан дружественных стран.