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Станет ли страховка дешевле: что изменит инициатива Совфеда по увеличению срока ремонта авто

Константин Исаев
Анастасия Бобылева
21:05 19.07.2023
Готовящийся в Совфеде закон по использованию подержанных запчастей в ремонте авто может привести к навязыванию таких запчастей водителям, при этом цена страховки вряд ли уменьшится.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Petrov Sergey news.ru via globallookpress.com
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В России хотят разрешить использовать подержанные запчасти в ремонте автомобилей по ОСАГО, а также увеличить сроки восстановительных работ с 30-ти до 45-ти дней. Соответствующие поправки готовят в Совете Федерации.

Даже незначительное дорожно-транспортное происшествие может стать для обоих водителей началом очень долгой процедуры для полноценного возвращения на дорогу. И дело даже не в ожидании оформления аварии по всем правилам, а в последующем ремонте автомобиля.

По действующим нормативам ОСАГО страховщик должен применять при восстановлении машины только новые узлы и агрегаты и делать ремонт не более 30-ти дней. Но, по утверждению страховых компаний, в условиях санкций они не могут ни обеспечить автовладельцев деталями в этот срок, ни, собственно, уложиться в него с ремонтом. И вот уже несколько месяцев идут попытки разработать изменения в ОСАГО.

С другой стороны, в случае принятия поправок в ОСАГО и увеличения срока ремонта страховые компании получат инструмент навязывания подержанных запчастей водителям, что, естественно не может устраивать ни одного владельца машины. Да и в удешевлении страховки даже с учетом этих изменений многие сомневаются.

«Страховка у нас никогда не дешевела, у меня безаварийный стаж, я все равно год от года плачу больше. И меня это не устраивает. Почему, если я езжу безопасно, несмотря на все коэффициенты, у меня все равно базовая ставка растет?» - спрашивает автоэксперт Петр Баканов.

Но, безусловно, главное - получить после ремонта на руки надежный автомобиль. И здесь поправки об использовании в ремонте подержанных запчастей, конечно, вызывают массу вопросов, от перечня этих самых узлов и агрегатов и кто их будет согласовывать, до юридического статуса этих деталей.

Более того, многие эксперты считают, что есть огромный рынок новых деталей, пусть и не от непосредственного производителя машин: Юго-Восточная Азия, Турция и даже Иран. А для использования бывших в применении запчастей официально в пакете ОСАГО нужно проделать колоссальную техническую и юридическую работу.

И даже после этого вполне очевидно, что детали, от которых напрямую зависит надежность работы автомобиля, все равно должны  меняться только на новые.

Подробнее смотрите в сюжете корреспондента «Звезды» Константина Исаева.

Ранее в России разрешили урегулировать убытки по ОСАГО через «Госуслуги». При этом для подачи заявления для электронного урегулирования убытков не нужно лично обращаться в страховую компанию.

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