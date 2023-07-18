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Опубликованы кадры разгрома станции «Матвеевская» рельсовозом

Алексей Курильченко
08:29 18.07.2023
По счастливому стечению обстоятельств на платформе не было людей, никто не пострадал.
© Видео: Вконтакте, Daler Abdulhaev © Фото: Вконтакте, Daler Abdulhaev
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На западе Москвы поезд, перевозивший рельсы, разгромил станцию «Матвеевская». Инцидент запечатлели местные жители.

На кадрах видно, что из вагона поезда частично вывалилась рельса. Металлическая деталь встала поперек поезда, начала сносить колонны и терминалы на платформе. К счастью, на платформе в этот момент никого не было, но на противоположной люди были потревожены сильным грохотом.

Ранее в Северной Осетии пассажирский поезд сообщением Москва - Владикавказ протаранил грузовую фуру на переезде. Водитель автомобиля был госпитализирован, одному из пассажиров поезда помощь оказали на месте.

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