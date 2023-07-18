Опубликованы кадры разгрома станции «Матвеевская» рельсовозом

По счастливому стечению обстоятельств на платформе не было людей, никто не пострадал.

© Видео: Вконтакте, Daler Abdulhaev © Фото: Вконтакте, Daler Abdulhaev

На западе Москвы поезд, перевозивший рельсы, разгромил станцию «Матвеевская». Инцидент запечатлели местные жители.

На кадрах видно, что из вагона поезда частично вывалилась рельса. Металлическая деталь встала поперек поезда, начала сносить колонны и терминалы на платформе. К счастью, на платформе в этот момент никого не было, но на противоположной люди были потревожены сильным грохотом.

Ранее в Северной Осетии пассажирский поезд сообщением Москва - Владикавказ протаранил грузовую фуру на переезде. Водитель автомобиля был госпитализирован, одному из пассажиров поезда помощь оказали на месте.