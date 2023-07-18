Боевые корабли ТОФ вышли из Владивостока для участия в российско-китайских учениях

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Боевые корабли Тихоокеанского флота вышли из Владивостока для участия в совместных военно-морских учениях России и КНР «Север. Взаимодействие-2023». Об этом сообщили в Минобороны России.

Отмечается, что учения пройдут в Японском море. Россию представят большие противолодочные корабли «Адмирал Трибуц» и «Адмирал Пантелеев», корветы «Гремящий» и «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов».

«Действиями отряда в море руководит командующий Приморской флотилией разнородных сил Тихоокеанского флота контр-адмирал Валерий Казаков», - рассказали в военном ведомстве.

В Минобороны России добавили, что ранее из порта Циндао вышли четыре боевых корабля и судно обеспечения ВМС Народно-освободительной армии Китая. Они также направились в район проведения учений.

Ранее стало известно о возвращении во Владивосток после дальнего похода корветов «Громкий» и «Совершенный». За время похода экипажи кораблей выполнили задачи в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в том числе отработали различные корабельные тренировки, и суммарно преодолели более 11 000 морских миль. Сейчас членов экипажей ждет короткий отдых, после которого они снова приступят к выполнению задач.

Материал подготовили Вероника Волосунова и Николай Баранов.