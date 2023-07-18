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Ветеринар Кудашкина объяснила, чем опасен принятый Госдумой закон о домашних животных

Анастасия Бобылева
Елизавета Пронина
22:40 18.07.2023
Закон, который приняла Госдума, предполагает практически полный запрет на усыпление здоровых домашних животных.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Patrick Pleul dpa Globallookpress
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В принятом Госдумой новом законе о запрете самовыгула собак и кошек содержится норма, практически полностью запрещающая усыпление домашних животных. И она вызвала неоднозначную реакцию. Некоторые владельцы, решившие избавиться от питомца, после отказа ветеринара усыпить его могут просто выбросить животное на улицу.

«Закон принят о том, что здоровых собак и кошек и любых домашних животных, которые не смертельно больны, усыплять нельзя. Как будет решаться этот вопрос наяву и что будет с теми людьми, которые придут в клинику усыпить животное, я даже предположить не могу», - пояснила ветеринарный врач Марина Дубровская.

Существует множество приютов и волонтеров, предлагающих забрать питомца в добрые руки независимо от причины отказа от него. Несмотря на это, некоторые люди предпочитают усыпить питомца и готовы делать это в обход закона. В интернете можно найти много предложений от частных лиц, готовых провести эвтаназию на дому даже здоровому животному.

«Животному дается наркоз, животное ничего не должно чувствовать в момент, когда вводится основной препарат. Наркоз никто нигде не купит. А вот препараты, которые останавливают дыхательную, сердечную деятельность - они на слуху, их много, просто никто не знает, что они в этом применяются», - рассказала ветеринарный врач Наталья Кудашкина.

На данный момент закон, содержащий нормы о запрете усыпления животных, ждет одобрения в Совете федерации. При этом многие зоозащитники и врачи до сих пор не понимают, как он будет работать на практике.

Подробнее смотрите в сюжете корреспондента «Звезды» Елизаветы Прониной.

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