Пробка образовалась на подъезде к Крымскому мосту после открытия движения

Корреспондент «Звезды» сейчас находится у переправы и показал, как машины стоят у пункта пропуска на мост.

© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»

После открытия Крымского моста на подъезде к переправе образовалась небольшая пробка. Машины стоят в ожидании досмотра в пункте пропуска.

На кадрах видео корреспондента «Звезды» с места происшествия видно, что машины занимают одну полосу - вторая предназначена для встречного потока автомобилей. Дорожные службы обследовали конструкции моста и пришли к выводу, что можно организовать реверсивное движение транспорта по временной схеме. Уже восстановили и освещение проезжей части.

Напомним, что движение через Крымский мост было закрыто почти на сутки из-за теракта, совершенного около трех часов ночи 17 июля. В 00:42 18 июля вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что мост разблокировали и пустили по нему машины.