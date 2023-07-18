Захарова заявила, что Зеленский стал для Запада токсичен

Мария Захарова отметила, что Белый дом публично открестился от терактов киевского режима.

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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что президент Украины Владимир Зеленский стал для Запада токсичным.

Дипломат написала в своем Telegram-канале, что Белый дом публично открестился от терактов киевского режима, тем, что провел водораздел между поставками вооружений и терактами.

«Это, конечно, все очередная манипуляция. Но важно другое - Зеленский стал для Запада токсичен», - отметила Мария Захарова.

Ранее официальный представитель МИД РФ заявила, что киевский террористический режим виновен в атаке на Крымский мост. По словам Марии Захаровой, украинские официальными лица и военные принимают решения при участии американских и британских спецслужб.