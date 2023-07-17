На трассе «Таврида» убрали введенные из-за ЧП на Крымском мосту ограничения

После ЧП на Крымском мосту, на трассе «Таврида» были установлены дежурные блокпосты ДПС.

© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости

Движение по трассе «Таврида», соединяющей Севастополь и Керчь, в настоящий момент проходит без ограничений - движение свободно, дорога не перегружена. Об этом сообщает корреспондент «Звезды».

После произошедшего ночью ЧП на Крымском мосту по всей трассе были расставлены дежурные блокпосты ДПС, сотрудники которых информировали водителей об ограничении движения по сооружению и предлагали альтернативный сухопутный маршрут Чонгар-Мариуполь-Таганрог.

Ранее стало известно о возобновлении железнодорожного движения в сторону Крымского моста. Поезд Севастополь-Москва тронулся.