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Власти Крыма сообщили, что полуостров обеспечен запасами топлива и продовольствия

Анна Касаткина
05:54 17.07.2023
Движение по Крымскому мосту остановили 17 июля из чрезвычайного происшествия.
Власти Крыма сообщили, что полуостров обеспечен запасами топлива и продовольствия
© Фото: Петров Сергей, news.ru, GlobalLookPress
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В Крыму есть запасы топлива, продовольственных и промышленных товаров. Об этом сообщила врио министра промышленной политики республики Елена Элекчян.

Движение по Крымскому мосту 17 июля ограничили из ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края, на месте работают оперативные службы.

Ранее очевидцы опубликовали кадры образовавшейся многокилометровой пробки на подъезде к Крымскому мосту со стороны Тамани из-за ночного ЧП. Глава Крыма Сергей Аксенов призвал жителей полуострова и туристов воздержаться от поездок через Крымский мост и выбирать альтернативный сухопутный маршрут в целях безопасности.

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