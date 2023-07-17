В стране и мире Власти Крыма сообщили, что полуостров обеспечен запасами топлива и продовольствия Анна Касаткина Движение по Крымскому мосту остановили 17 июля из чрезвычайного происшествия. © Фото: Петров Сергей, news.ru, GlobalLookPress Читайте нас на: В Крыму есть запасы топлива, продовольственных и промышленных товаров. Об этом сообщила врио министра промышленной политики республики Елена Элекчян. Движение по Крымскому мосту 17 июля ограничили из ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края, на месте работают оперативные службы. Ранее очевидцы опубликовали кадры образовавшейся многокилометровой пробки на подъезде к Крымскому мосту со стороны Тамани из-за ночного ЧП. Глава Крыма Сергей Аксенов призвал жителей полуострова и туристов воздержаться от поездок через Крымский мост и выбирать альтернативный сухопутный маршрут в целях безопасности. Экспертное мнение и аналитика