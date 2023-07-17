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Опубликованы кадры боевой работы РСЗО «Град» с огневых позиций на Купянском направлении

Наталья Панталёва
Ирина Елагина
05:30 17.07.2023
Российские «Грады» в зоне СВО ведут огонь, применяя тактику артиллерийской карусели, чтобы нанести неприятелю максимальный урон.
© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»
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На Купянском направлении СВО за сутки уничтожено более 50-ти боевиков. Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем «Западной» группировки войск поражены подразделения ВСУ в районах пяти населенных пунктов Харьковской области. У Берестового и Новоселовского в ЛНР пресечены действия четырех украинских диверсионно-разведывательных групп. В эпицентре событий побывала Наталья Панталева и увидела, как идет боевая работа РСЗО «Град».

На кадра видео командный пункт – «мозговой центр». Сюда по кодированному телефону поступают данные о целях. Они обрабатываются, и расчеты отправляются на установки на огневую позицию.

Командир расчета РСЗО «Град» по спецсвязи получает новую команду с указанием зашифрованных координат. И съемочная группа «Звезды» вместе с расчетом выдвигается на огневую позицию. «Град» заряжен осколочно-фугасными снарядами.

Координаты новых целей приходят непрерывно - скопление вражеской пехоты, движение бронетехники, командные пункты. Каждая секунда - на вес золото. Реактивщики работают быстро и слаженно.

«Когда приходит цель, соответственно, СОБ поднимает отделение. Я сразу же выхожу на огневую, чтобы она сразу же четко была наведена на цель. То есть этот промежуток времени, когда машина готовится, и едет уже огневая должна быть готова» , - рассказал позывной «Кама», командир отделения.

За считанные секунды «Град» поражает цель. Удар был нанесен по опорному пункту украинских боевиков. Успешная работа РСЗО поддержала нашу пехоту. Выезжая на задание, расчет каждый раз рискует жизнями.

«У любого человека страх ощущается, но каждый человек должен преобладать свой страх, потому что мы родину защищаем. Мы боремся за правду. Когда ты ощущаешь по кому ты бьешь и что ты защищаешь, все уходит», - пояснил позывной «Каспий», старший офицер батареи.

Позиции реактивщиков хорошо замаскированы и добраться до них не так-то просто.

До огневой позиции добираемся на МТЛБ. Военные шутят, что это ВИП-места специально для прессы. Буду держаться за вас, потому что кочки, ямы.
Противник активизировал силы на Купянском направлении. Работает вражеская артиллерия. Летают вражеские беспилотники. Нашей съемочной группе вместе с бойцами пришлось спуститься в блиндаж - переждать атаку. Через несколько минут по команде расчет выдвигается на огневую. Разведка постоянно передает новые цели.

После выстрелов расчет покидает позицию. В любой момент может прилететь ответный удар.

Выполнив задачу, расчет «Града» едет на перезарядку. Батареи зачастую ведут огонь, применяя тактику артиллерийской карусели, работая посменно, что позволяет наносить противнику максимальный урон.

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