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Развожаев рассказал, что силы РЭБ подавили еще один дрон в море у Севастополя

Анна Назайкина
11:13 16.07.2023
По словам губернатора, это произошло 15 минут назад.
Развожаев рассказал, что силы РЭБ подавили еще один дрон в море у Севастополя
© Фото: Nikolay Gyngazov, GlobalLookPress
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Силы РЭБ подавили еще один вражеский дрон в море у берегов Севастополя. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

По словам губернатора, это произошло 15 минут назад, сейчас его уничтожают на воде.

«Происходит контроль воздушной обстановки. Все оперативные службы наготове», - написал он в своем Telegram-канале.

Развожаев призвал жителей города доверять только официальной информации.

Ранее в Министерстве обороны Российской Федерации рассказал, что украинские боевики, кроме беспилотников, использовали два катера при атаке на Севастополь.

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