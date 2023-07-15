В НВВКУ приступили к вступительным испытаниям абитуриентов

У кандидатов проверяют уровень физической подготовки, состояние здоровья и результаты ЕГЭ по математике, русскому языку и обществознанию.

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В Новосибирском Высшем Военном Командном училище абитуриенты приступили к сдаче вступительных экзаменов. В текущем году они проходят вступительные испытания для зачисления на факультеты: применение подразделений войсковой разведки, применение подразделений глубинной разведки, применение мотострелковых подразделений, применение мотострелковых подразделений на объектах высшей категории, военно-политическая работа в войсках.

Два факультета: применение мотострелковых подразделений на объектах высшей категории и военно-политическая работа в войсках введены только в этом году. Конкурс в Новосибирское Высшее Военное Командное училище составляет 3-4 человека на место.

«Наборная компания этого года отличается тем, что введены две новых специальности. Новая специальность - охрана и оборона объектов высшей категории. Это новая специальность, заказчик кадров - 12-е Главное управление Минобороны РФ. Несмотря на то, что специальность новая, конкурс на нее достаточно высокий. Также, традиционно, порядка 3-4 человек на место в подразделения войсковой и глубинной разведки», - рассказал начальник НВВКУ, генерал-майор Сергей Марковчин.

У кандидатов проверяют уровень физической подготовленности, результаты ЕГЭ по математике, русскому языку и обществознанию, проводят профессиональный отбор и медицинское обследование.

«С 12-ти лет я начал интересоваться военной тематикой, начал смотреть военно-патриотические фильмы, стал заниматься патриотической работой. С 12-ти лет состою в волонтерской организации, помогаю в проведении в области военно-патриотических мероприятий. Хочу стать замполитом, работать с личным составом. В семье профессиональных военных нет», - поделился абитуриент Владислав Шаповалов.

Одной из особенностей этого года является то, что около 30% поступающих являются действующими военнослужащими Вооруженных Сил РФ, в том числе участниками специальной военной операции, пояснил начальник НВВКУ Сергей Марковчин.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.