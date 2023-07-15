Ивановских десантников обучили штурму опорных пунктов боевиков

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Минобороны России опубликовало кадры подготовки штурмовых подразделений Ивановских десантников в тыловом районе зоны проведения специальной операции. Занятия по огневой, тактической и медицинской подготовке с учетом реальной обстановки на линии боевого соприкосновения проводят инструкторы, имеющие большой опыт.

Особое внимание уделяется отработке действий при штурме опорных пунктов и их зачистке малыми группами. Одним из важнейших элементов подготовки для командиров является управление подразделением в бою.

Командиры подразделений непосредственно во время боя управляют действиями личного состава. Каждый десантник должен знать свою задачу и по команде четко и уверенно ее выполнять.

«Все знания, которые есть, передаем. Потому что они требуются им там в первую очередь», - отмечает инструктор с позывным «Верба».

Ежедневные занятия на полигоне проходят в условиях, которые максимально приближены к боевым.

Ранее Минобороны России рассказывало, как саперы ВДВ разминируют освобожденный Артемовск. Десантники под обстрелами метр за метром обследуют город.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.