Армия ВС РФ отразили 17 атак ВСУ на Донецком направлении Потери противника составили до 315 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, а также гаубица «Д-30». © Видео: Минобороны России © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» Читайте нас на: Вооруженные силы России за сутки отразили 17 атак противника на Донецком направлении спецоперации. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны, генерал-лейтенант РФ Игорь Конашенков. В результате слаженных и мужественных действий подразделений «Южной» группировки войск успешно отражены атаки противника в районах населенных пунктов Северное, Курдюмовка, Новомихайловка, Марьинка, Клещеевка, Малоильиновка ДНР и Белогоровка ЛНР. Также пресечена деятельность украинских диверсантов в районе Курдюмовки. В ходе боевых действий противник потерял до 315 военнослужащих, две бронемашины, три пикапа и гаубицу Д-30. Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика