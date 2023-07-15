Летчики Ка-52 показали, как уничтожили бронеавтомобиль ВСУ на Южно-Донецком направлении
Цель была уничтожена управляемой ракетой, уточнили в Минобороны РФ.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Министерство обороны России показало видео уничтожения бронированной техники украинских боевиков на Южно-Донецком направлении.
Как уточнили в военном ведомстве, экипажу ударного вертолета Ка-52 удалось обнаружить двигающийся бронеавтомобиль неприятеля.
На опубликованных кадрах показано, как «Аллигатор» уничтожает цель управляемой ракетой.
Накануне официальный представитель МО генарал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе брифинга привел данные по уничтоженной технике врага. Всего с начала СВО наши бойцы уничтожили 10 700 танков и других боевых бронемашин.
Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.