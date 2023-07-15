Армия Летчики Ка-52 показали, как уничтожили бронеавтомобиль ВСУ на Южно-Донецком направлении Цель была уничтожена управляемой ракетой, уточнили в Минобороны РФ. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Министерство обороны России показало видео уничтожения бронированной техники украинских боевиков на Южно-Донецком направлении. Как уточнили в военном ведомстве, экипажу ударного вертолета Ка-52 удалось обнаружить двигающийся бронеавтомобиль неприятеля. На опубликованных кадрах показано, как «Аллигатор» уничтожает цель управляемой ракетой. Накануне официальный представитель МО генарал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе брифинга привел данные по уничтоженной технике врага. Всего с начала СВО наши бойцы уничтожили 10 700 танков и других боевых бронемашин. Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика