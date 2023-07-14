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Песков заявил, что «никаких новых элементов» по зерновой сделке пока нет

Владимир Рубанов
17:25 14.07.2023
Пресс-секретарь главы государства напомнил слова Путина о том, что «у нас еще остается несколько дней».
Песков заявил, что «никаких новых элементов» по зерновой сделке пока нет
© Фото: Алексей Майшев, РИА Новости
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Москва не делала никаких новых заявлений, касающихся продления участия России в зерновой сделке, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Представитель Кремля добавил, что накануне Владимир Путин изложил свою позицию по продлению этой инициативы. С тех пор «никаких новых элементов пока нет», сказал Песков. Пресс-секретарь главы государства напомнил слова Путина о том, что «у нас еще остается несколько дней».

Накануне Владимир Путин заявил журналистам, что у России осталось несколько дней на принятие решения о том, как поступить со своим участием в зерновой сделке. Президент напомнил о том, что Москва несколько раз по доброй воле продляла эту инициативу, несмотря на то что данные ей обещания не выполняются.

Путин сказал, что в этот раз снова России предлагают продлить сделку, обещая потом выполнить обязательства по отношению к РФ. Но Москва может приостановить свое участие в так называемой Черноморской инициативе, а если данные РФ обещания исполнят, может присоединиться к ней снова, заключил российский лидер.

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