Группировка «Центр» сорвала атаки противника на двух направлениях

Российские военные также уничтожили БМП и два пикапа, уточнил начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Киевские формирования безуспешно пытались атаковать на Сватовском и Краснолиманском направлении, но с потерями отошли, заявил начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.

«На Сватовском направлении огнем артиллерии группировки войск "Центр" нанесено поражение по атакующему российские позиции подразделению 66-й механизированной бригады ВСУ», - сказал он.

На Краснолиманском направлении подразделение 63-й украинской мехбригады украинских войск при поддержке техники также пытались атаковать, но понесли потери как в живой силе, так и в военной технике. Как утверждает начальник пресс-центра, противник не досчитался БМП и двух автомобилей.

Ранее Минобороны показало кадры удара барражирующим БПЛА по БМП противника на Купянском направлении. На записи видно, как после атаки загорается машина.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.