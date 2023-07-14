Группировка «Центр» сорвала атаки противника на двух направлениях
Киевские формирования безуспешно пытались атаковать на Сватовском и Краснолиманском направлении, но с потерями отошли, заявил начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.
«На Сватовском направлении огнем артиллерии группировки войск "Центр" нанесено поражение по атакующему российские позиции подразделению 66-й механизированной бригады ВСУ», - сказал он.
На Краснолиманском направлении подразделение 63-й украинской мехбригады украинских войск при поддержке техники также пытались атаковать, но понесли потери как в живой силе, так и в военной технике. Как утверждает начальник пресс-центра, противник не досчитался БМП и двух автомобилей.
Ранее Минобороны показало кадры удара барражирующим БПЛА по БМП противника на Купянском направлении. На записи видно, как после атаки загорается машина.
Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.