В ВМА имени Кирова состоялся выпуск прошедших переподготовку раненых участников СВО

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Участники спецоперации прошли курс дополнительного профобразования в Военно-медицинской академии (ВМА) имени Кирова. Сегодня состоялся выпуск военнослужащих, которые получили ранения в ходе выполнения различных задач.

Замначальника Главного управления кадров Минобороны Игорь Муравлянников передал слова благодарности от министра обороны Сергея Шойгу. После лечения, реабилитации и профессиональной переподготовки выпускники продолжат службу в военных комиссариатах и других организациях Минобороны.

«В целях восстановления утраченных функций подобраны, изготовлены и настроены под каждого из вас современные протезы. Проведен курс обучения пользования ими. Для каждого из вас разработана индивидуальная программа реабилитации, согласно которой в последующем будут проводиться мероприятия по обслуживанию протезов и их замене при необходимости», - сказал замначальника академии по учебной работе полковник медицинской службы Руслан Макиев.

Помимо образовательных сертификатов, выпускники получили воинские звания, удостоверения ветеранов боевых действий. Особо отличившимся бойцам вручили 13 госнаград, в том числе четыре ордена Мужества, семь медалей «За отвагу», медаль Жукова и медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами.

Более 40 военнослужащих получили жилищные документы. Решившим продолжить службу после лечения и переподготовки подобрали места проживания в выбранных регионах страны.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.