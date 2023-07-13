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Лейтенант Мерзликин рассказал о бое с моджахедами на погранзаставе в Таджикистане 30 лет назад

Ян Брацкий
06:37 13.07.2023
В этот день в 1993 году группировка боевиков совершила нападение на 12-ю погранзаставу в Таджикистане, бой длился 11 часов.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Сегодня исполнилось 30 лет со дня подвига пограничников, которые отстояли 12-ю российскую заставу в Таджикистане. Сорок восемь военнослужащих в течение 11 часов отражали атаки двухсот боевиков, вооруженных до зубов. Боевики смогли вывести из строя БМП и гранатомет российских бойцов, убили начальника заставы. Тогда командование взял на себя его заместитель - лейтенант Андрей Мерзликин.

Когда боеприпасы уже были на исходе, он принял решение пробиваться к резервной группе, которая шла на помощь. Восемнадцать пограничников смогли выйти из окружения, боевики заняли заставу. Но в тот же день, вместе с резервной группой и под прикрытием бронетехники, артиллерии и поддержки с воздуха, пограничники выбили моджахедов. Те события Мерзликин не может стереть из памяти до сих пор.

«Стресс от того, что как-то выжили, обидно за ребят, которые остались на заставе. Облегчения не было, потому что цена этого несопоставима. С учетом военной терминологии, если погибает более 50% личного состава, то подразделение считается уничтоженным», - объяснил Герой Российской Федерации Андрей Мерзликин.

Застава была полностью разрушена, в неравном бою погибли 25 человек. Четверых из них посмертно удостоили звания Героя Российской Федерации. Героями стали и двое выживших - лейтенант Андрей Мерзликин и сержант Сергей Евланов. Их товарищей наградили орденами «За личное мужество» и медалями «За отвагу». 12-ю погранзаставу потом восстановили, но в другом месте - выше в горах. Ей было присвоено имя «25-ти героев».

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