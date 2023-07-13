Десятилетний житель ЛНР каждый день встречает бойцов с флагом России

Десятилетний ребенок признался, что в будущем хочет стать военным и защищать родную землю.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Экипированный боец с огромным флагом России приветствует проезжающих российских военных. Мальчишку зовут Дима, он живет в Луганской области. С прошлой весны ребенок стал выходить на улицу возле дома и отдавать честь военнослужащим, чтобы поднять им настроение.

«Я приветствую военных с прошлой весны. Они мне подарили форму, сфотографировались со мной. Потом подарили каску, бронежилет, наколенники с налокотниками, 38 шевронов, бинокль, автомат и рацию. Я поддерживаю наших», - рассказал Дмитрий.

Юного жителя Донбасса не пугает даже 36-градусная жара. Десятилетний знаменосец признался, что мечтает стать военным и защищать родную землю.

Военные сигналят постовому и машут руками. Юному патриоту дали позывной «Молодой». Часто наши бойцы останавливаются и дарят ему сладости.