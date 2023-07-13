Путин: только фанаты добиваются успеха

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Исследователи - фанаты своего дела, только фанаты добиваются успеха, и таких людей нужно уважать, сказал президент России Владимир Путин в ходе дискуссии на Форуме будущих технологий «Квантовый мир. Вычисления и связь». Так российский лидер ответил на реплику другого участника дискуссии Алексея Федорова, который спросил, не стали ли исследователи героями нового времени.

Исследователь всегда идет впереди, сказал Владимир Путин.

«В известном смысле он пионер. Он фанат своего дела. И только фанаты добиваются успеха», - сказал глава государства.

Разные времена требуют разных героев, отметил Путин. Сейчас по исследованиям ВЦИОМ самой популярной среди молодежи стала профессия айтишника, сказал он. На втором месте - доктор, медик. На третьем - военнослужащий, защитник Отечества.

Очень многие лауреаты Нобелевской премии получали свои награды через десятилетия после открытия, сказал президент. Но они не думали о награде, а просто шли вперед. Всегда нужно склонять голову перед людьми такого склада характера, сказал Путин.