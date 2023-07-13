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В Центре международной торговли ждут выступления Путина

Россина Бодрова
15:03 13.07.2023
В ЦМТ собралось очень много авторитетных людей, которые расскажут о том, как в целом движется наша страна в сторону будущего.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Представители бизнеса и ученые ждут выступления президента России Владимира Путина в Центре международной торговли. Сегодня там проходит «Форум будущих технологий. Вычисления и связь. Квантовый мир».

Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что ожидается объемное выступление президента на пленарном заседании.

В одном из корпусов ЦМТ уже собрались сотни гостей. Это российские и зарубежные представители бизнеса, ученые. В кулуарах очень много говорят о квантовых технологиях, рассказала корреспондент «Звезды» Россина Бодрова.

В ЦМТ собралось очень много авторитетных людей, которые расскажут о том, как в целом движется наша страна в сторону будущего. Ключевое событие сегодняшнего дня - это выступление Владимира Путина на пленарном заседании. Президент поставил задачу российским ученым работать на опережение, чтобы обеспечить государству технологический суверенитет.

«Журналисты уже погуляли, посмотрели, как здесь все красиво, какие представлены площадки, разработки, идеи. Очень много интересного. Здесь часто говорят о квантовых технологиях, и мы уже смогли разобраться, как они помогут в нашей жизни, чем они улучшат то, как мы живем. Элементарно - это разгрузка дорог, транспортного сообщения. Помогут продлить жизнь человека, разработать новые лекарства», - рассказала Россина Бодрова.

В кулуарах люди активно общаются, рождаются новые идеи и, возможно, перспективные разработки. Возможно, президент даст какие-то новые поручения, подведет итоги того, что уже сделано.

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