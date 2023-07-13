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Пленный рассказал, что в ВСУ его призвали забыть все, чему учили в ФРГ

12:39 13.07.2023
Полученные в Германии знания действительно оказались без надобности. Украинцев учили выгружаться из БМП Bradley и выстраиваться клином.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Пленный украинец Сергей Ваковский проходил подготовку в Германии. Обучение там было не интенсивным и на поле боя не особо пригодилось. Видео с его рассказом публикует Минобороны России.

«В Германии учили выгрузке из БМП Bradley и ходьбе клином. Когда приехали в Украину, нам сказали забыть, чему учили в Германии, в бою это не пригодится», - сказал он.

В подразделении много возрастных людей, которым по состоянию было тяжело выполнять задачи.

Между тем другой пленный рассказал, как его подразделение отправили на самые горячие позиции и обстреляли свои же, когда они сдавались в плен.

Ранее сообщалось, что российские минометчики уничтожили склад боеприпасов украинских боевиков под Белогоровкой в ЛНР. Удары корректировались с помощью беспилотников.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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