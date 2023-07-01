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В Конгрессе США предложили остановить финансирование Киева до завершения конфликта

Ян Брацкий
02:52 01.07.2023
По мнению конгрессвумен Марджори Тейлор Грин, США должны продвигать мир, а не финансировать войну.
В Конгрессе США предложили остановить финансирование Киева до завершения конфликта
© Фото: Rod Lamkey - Cnp, Keystone Press Agency, GlobalLookPress
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Член палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин предложила запретить финансирование киевского режима, пока не будет найден дипломатический выход из конфликта и внесла соответствующую поправку.

«Ради достижения мира я также внесла поправку о запрете любого и всего финансирования Украины до тех пор, пока дипломатическое решение войны не будет достигнуто», - написала конгрессвумен в Twitter.

По ее мнению, официальный Вашингтон должен продвигать мир, а не финансировать войну. Поэтому Грин также внесла поправки в закон США о финансировании национальной обороны и предложила запретить поставки Киеву истребителей F-16 и ракет дальнего радиуса действия.

Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о стремлении коллективного Запада заморозить конфликт для дальнейшей накачки Украины оружием и боеприпасами. Такой сценарий, по мнению главы российской дипломатии, продвигают политологи в США.

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