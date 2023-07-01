«Чумной» форт и кладка времен Петра I: как идет реставрация морских крепостей в Кронштадте

Реставраторы и ремонтники пытаются не только усилить конструкции с применением современных материалов, но и максимально сохранить исторический облик фортов.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Музей военно-морской славы России в Кронштадте откроется уже в июле этого года. Он расположен на территории кластера «Остров фортов», который представляет собой масштабный проект по созданию туристического и культурного комплекса. Главными его объектами, конечно, станут отреставрированные морские крепости. Первый в мире многоярусный форт с казематами - «Император Александр Первый» встречает и провожает суда на корабельном фарватере в историческом цвете - бежевый гранит.

Морская крепость, словно меняет старую кожу. Отсыревшую за десятилетия забвения кирпичную кладку стен внутреннего двора аккуратно демонтируют. А еще реставраторы вскрыли и расчистили аутентичную чугунную лестницу. Перила и балясины не сохранились. Уникальность ее в том, что ее строили параллельно в один момент со стенами форта. Это заметно по кирпичной кладке. Уже полностью расчистили и казематы с бойницами. Спасать форт от разрушения пришлось нестандартно.

«Была сплошная трещина, из которой уже вываливались кирпичи. Эту трещину буквально как на одежде мы сшили арматурой наперекрест и после по специальной сетке специальным растровом создали панцирь, который поддерживает несущую конструкцию этого свода», - объяснил исполнительный директор компании-подрядчика строительно-реставрационных работ Алексей Плешаков.

В конце ХIX века здесь разрабатывали вакцину против чумы, за что форт и получил название «чумной». После окончания реставрации здесь откроется музей истории борьбы с инфекционными заболеваниями, а еще общественно-деловое пространство.

И это только малая часть глобального проекта по созданию в Кронштадте туристско - рекреационного кластера «Остров фортов». Масштабные работы сейчас также идут и на знаменитых фортах «Кроншлот» и «Петр Первый».

«На сегодняшний момент мы снимаем статус-кво, на какой стадии мы находимся. В целом, вся программа по реставрации трех исторических фортов рассчитана до конца 2024 года, порядка 70% всех работ будет сделана до конца 2023 года. На сегодняшний момент убраны территории всех трех фортов, сделаны монтажные базовые работы, проведено укрепление берега и фасадов. Внутри сделана основная работа по кирпичу и укреплению сводов», - рассказала соорганизатор проекта по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» Марика Коротаева.

Построенный по макету самого Петра I, за три столетия форт «Кроншлот» пережил и осады шведского флота и несколько наводнений. И вот долгожданная реставрация. После ее завершения здесь планируют проводить морские церемониалы. По кирпичикам восстанавливают интерьеры форта «Петр Первый». Центральный объект - Подковообразная башня. Под ее огромными сводами откроют музей минно-взрывного дела. Для начала усиливают кровлю.

«Раньше было старое перекрытие, существующие балки просели, а сейчас необходимо сделать монолитный пояс, чтобы снять существующую нагрузку для дальнейшего перекрытия. То есть, исправить ту ошибку, которая была допущена ранее», - сказал начальник участка Евгений Гапонов.

Здесь же появится и смотровая площадка с панорамным видом на акваторию Финского залива. В ходе реставрационных работ обнаружили вход в подвал Восточной башни форта, он была засыпан. В 1932-ом году неподалеку произошел мощный взрыв и помещение обрушилось. Сейчас его расчистили, восстанавливают кирпичную кладку. Что будет на этом месте пока еще не решили.