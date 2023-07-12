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Москва потребовала от Берлина вернуть россиянам изъятые машины и возместить ущерб

Владимир Рубанов
22:43 12.07.2023
Граждане России сообщают об изъятии немецкими таможенниками автомобилей под предлогом санкционного запрета.
Москва потребовала от Берлина вернуть россиянам изъятые машины и возместить ущерб
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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РФ потребовала от Германии незамедлительно прекратить изымать частные автомобили у россиян, вернуть имущество и возместить ущерб. Об этом говорится в ответе официального представителя министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой журналу «Международная жизнь».

Захарова добавила, что Россия не оставит без реакции действия властей Германии независимо от того, вызваны ли они простой юридической безграмотностью местных чиновников, которые не могут разобраться в нюансах законодательства ЕС, или осознанной политикой Берлина.

Представитель МИД отметила, что речь идет о гражданах России, которые не состоят ни в каких санкционных списках ЕС. Захарова назвала происходящее правовым произволом и отметила, что эти действия властей ФРГ являются следствием насаждаемой Брюсселем русофобии.

Россияне стали сообщать об изъятии немецкими таможенниками автомобилей под предлогом санкционного запрета. В таможне ФРГ пояснили, что въезд на территорию Германии на личном автомобиле из России расценивается как основание для ареста машины. МИД России призвал россиян не въезжать в Германию на личных авто.

Ранее глава МВД ФРГ выступила против дискриминации русских, живущих в Германии. Нэнси Фезер пообещала, что органы безопасности и полиция будут защищать любого человека вне зависимости от происхождения.

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